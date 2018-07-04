Росія допомагала Трампу на виборах президента - комітет Сенату США з розвідки

Кремль мав чітку преференцію щодо тодішнього кандидата від республіканців і шукав спосіб допомогти йому.

Комітет Сенату США підтверджує припущення американської розвідки щодо втручання Росії у вибори президента США 2016 року, щоб допомогти перемозі Дональда Трампа.

При цьому, сенатори вважають, що Москва продовжує свої дії з підривання американської демократії, пише Голос Америки з посиланням на Politico.

Як повідомляє The Hill за результатами засідання комітету Сенату США із розвідки, Кремль мав чітку преференцію щодо тодішнього кандидата від республіканців і шукав спосіб допомогти йому.

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"Комітет провів 16 місяців, переглядаючи джерела інформації, дані розвідки та аналітичні звіти, що підтримують оцінку розвідки (Intelligence Community Assessment) і не бачить жодних підстав сумніватись у їхніх висновках", - заявив керівник комітету, сенатор-республіканець Річард Берр. Йдеться про спільну заяву Агенції із нацбезпеки, ЦРУ та ФБР.

За даними ЗМІ, сенатському комітету з розвідки вдалось знайти факти, що свідчать про те, що Кремль впливав на вибори у значно більшій мірі, ніж вважалось раніше. А це, пише Politico, породжує ще більше запитань до президента США та багатьох його союзників, які відкидають всі припущення про ймовірну змову росіян і виборчого штабу Трампа. Сам президент називає ці звинувачення "полюванням на відьом".

Як повідомляв УНІАН раніше, комітет Сенату США з питань розвідки офіційно погодився з висновками спецслужб, які переконані, що Росія втручалася у вибори президента США з метою допомоги на той час кандидату Дональду Трампу.

Наприкінці квітня Комітет розвідки Палати представників США, більшість в якому за республіканцями, опублікував остаточний звіт про втручання Росії у президентські вибори 2016 року. У розсекреченій комітетом доповіді повідомляється, що не було виявлено доказів того, що виборчий штаб Дональда Трампа вступив у змову з Москвою під час президентської кампанії 2016 року.

Раніше, у березні цього року, республіканці в комітеті розвідки Палати представників завершили проект доповіді, в якому йдеться про те, що не було ніякої змови або координації дій між президентською кампанією нинішнього американського очільника Дональда Трампа і Росією. "Ми не знайшли ніяких доказів змови", - повідомив тоді журналістам республіканець Майк Конавей и допустив, що те, хто вірить в змови, читають забагато шпигунських романів.