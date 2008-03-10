У Вінниці спекли найдовший український млинець (фото)

У Вінниці з нагоди закінчення Масляниці спекли найдовший млинець в Україні - 510 метрів завдовжки.

На виготовлення млинця-гіганта пішло 50 кілограмів борошна і майже 100 яєць. Випікали його шість годин. Факт зареєстрував представник національного проекту ”Книга рекордів України”.

Млинець розвернули на десятках столів у центральному парку культури і відпочинку Вінниці під поліетиленовою плівкою, оскільки весь день ішов дощ. До млинця всім охочим пропонували полуничне варення.

Фото Дмитра Купріяна/УНІАН