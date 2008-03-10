У Вінниці спекли найдовший український млинець (фото)
15:06, 10 березня 2008Курйози
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Гігант випікали шість годин
У Вінниці з нагоди закінчення Масляниці спекли найдовший млинець в Україні - 510 метрів завдовжки.
На виготовлення млинця-гіганта пішло 50 кілограмів борошна і майже 100 яєць. Випікали його шість годин. Факт зареєстрував представник національного проекту ”Книга рекордів України”.
Млинець розвернули на десятках столів у центральному парку культури і відпочинку Вінниці під поліетиленовою плівкою, оскільки весь день ішов дощ. До млинця всім охочим пропонували полуничне варення.
Фото Дмитра Купріяна/УНІАН
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