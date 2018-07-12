"Гадки не маю, що він говорить, але звучить чудово": Трамп прокоментував французьку мову Макрона (відео)
Під час зустрічі французького президента Еммануеля Макрона і президента США Дональда Трампа на саміті НАТО в Брюсселі, останній заявив, що не розуміє, про що говорить його французький колега.
Дональд Трамп розповів про успішне співробітництво двох президентів і подякував Макрону, після чого французький президент виступив з промовою рідною для нього мовою.
У свою чергу президент США заявив, що гадки не має, про що говорив його колега, "але звучало чудово".
Макрон посміявся над ситуацією і пояснив англійською, що сказав по суті теж саме, що і Трамп, а також нагадав, що минулого року президент США з дружиною були присутні на святкуванні Дня взяття Бастилії в Парижі.
Як повідомляв УНІАН, 12 липня на саміті НАТО Дональд Трам також зустрівся з українським президентом Петром Порошенком.