"Гадки не маю, що він говорить, але звучить чудово": Трамп прокоментував французьку мову Макрона (відео)

Після виступу Макрона французькою мовою, Трамп заявив, що не зрозумів, про що тільки що говорив його колега.

Під час зустрічі французького президента Еммануеля Макрона і президента США Дональда Трампа на саміті НАТО в Брюсселі, останній заявив, що не розуміє, про що говорить його французький колега.

Дональд Трамп розповів про успішне співробітництво двох президентів і подякував Макрону, після чого французький президент виступив з промовою рідною для нього мовою.

У свою чергу президент США заявив, що гадки не має, про що говорив його колега, "але звучало чудово".

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Макрон посміявся над ситуацією і пояснив англійською, що сказав по суті теж саме, що і Трамп, а також нагадав, що минулого року президент США з дружиною були присутні на святкуванні Дня взяття Бастилії в Парижі.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня на саміті НАТО Дональд Трам також зустрівся з українським президентом Петром Порошенком.