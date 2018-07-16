Поїдає поглядом: у мережі висміяли фото з Путіним
10:46, 16 липня 2018Курйози
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Користувачі обговорюють дивний вираз обличчя Путіна.
Фото з Путіним висміяли в мережі / фото facebook.com/Dneproges
У мережі звернули увагу на фото, на яких зображені президенти Росії і Франції – Володимир Путін та Еммануель Макрон - на фіналі ЧС-2018 в РФ.
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На знімках - дивна реакція Путіна на Макрона. Глава РФ не відводив очей від французького президента.
"Зліва від нацлідера красива жінка, але він поїдає поглядом Макрона... І не один раз", - зауважили в мережі.
Звернув увагу на дивний вираз обличчя Путіна й український політолог Олексій Голобуцький.
фото facebook.com/aleksej.golobuckij
Раніше в мережі висміяли фото із закриття ЧС-2018, на якому парасолька дістався лише президенту РФ Володимиру Путіну.
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