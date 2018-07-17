Білка з "головою" Трампа розсмішила мережу (відео)

10:57, 17 липня 2018
Курйози
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Спершу одна з тваринок залазить до годівнички, щоб здобути смаколики. За нею спостерігає інша білка, яка згодом долучається до процесу.

Врешті-решт тваринки отримують жадану їжу. Відео набуло чималої популярності на YouTube.

Раніше у ході футбольного матчу білка вибігла на поле. Тварина подолала велику дистанцію, перш ніж зупинитися від переляку й втоми. 

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Теги: #Трамп#білка