Білка з "головою" Трампа розсмішила мережу (відео)

На записі білки намагаються дістати їжу із годівнички у формі голови Дональда Трампа.

Інтернет підкорює відео, на якому білки дістають їжу з годівнички у формі голови президента США Дональда Трампа.

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Спершу одна з тваринок залазить до годівнички, щоб здобути смаколики. За нею спостерігає інша білка, яка згодом долучається до процесу.

Врешті-решт тваринки отримують жадану їжу. Відео набуло чималої популярності на YouTube.

Раніше у ході футбольного матчу білка вибігла на поле. Тварина подолала велику дистанцію, перш ніж зупинитися від переляку й втоми.