Білка з "головою" Трампа розсмішила мережу (відео)
10:57, 17 липня 2018Курйози
3144 0
На записі білки намагаються дістати їжу із годівнички у формі голови Дональда Трампа.
Інтернет підкорює відео, на якому білки дістають їжу з годівнички у формі голови Трампа
Інтернет підкорює відео, на якому білки дістають їжу з годівнички у формі голови президента США Дональда Трампа.
Читайте такожВ Лондоні білка та голуби влаштували справжнє побоїще за їжу (фоторепортаж)
Спершу одна з тваринок залазить до годівнички, щоб здобути смаколики. За нею спостерігає інша білка, яка згодом долучається до процесу.
Врешті-решт тваринки отримують жадану їжу. Відео набуло чималої популярності на YouTube.
Раніше у ході футбольного матчу білка вибігла на поле. Тварина подолала велику дистанцію, перш ніж зупинитися від переляку й втоми.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter