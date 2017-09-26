Пухнасте вторгнення: білка вибігла на поле під час футбольного матчу (відео)
15:54, 26 вересня 2017Курйози
87 0
Інцидент з твариною на футбольному полі стався у США.
У ході футбольного матчу білка вибігла на поле. Інцидент з твариною опублікований на YouTube-каналі.
Читайте такожПід час футбольного чемпіонату на полі з'явився невгамовний чотирилапий "гравець" (відео)
Білка подолала велику дистанцію, перш ніж зупинитися від переляку й втоми. У футбольних фанів поява звірка на полі викликала захоплення й збудження.
У свою чергу, футбольний коментатор почав описувати маневри білки в мікрофон.
Як повідомляв УНІАН, у серпні під час бейсбольного матчу між "Сент-Луїс Кардиналс" і "Канзас Сіті Роялс" на поле вибігло кошеня, зупинило гру і покусало стюарда.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter