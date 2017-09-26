Пухнасте вторгнення: білка вибігла на поле під час футбольного матчу (відео)

У ході футбольного матчу білка вибігла на поле. Інцидент з твариною опублікований на YouTube-каналі.

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Білка подолала велику дистанцію, перш ніж зупинитися від переляку й втоми. У футбольних фанів поява звірка на полі викликала захоплення й збудження.

У свою чергу, футбольний коментатор почав описувати маневри білки в мікрофон.

Як повідомляв УНІАН, у серпні під час бейсбольного матчу між "Сент-Луїс Кардиналс" і "Канзас Сіті Роялс" на поле вибігло кошеня, зупинило гру і покусало стюарда.