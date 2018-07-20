Житель Молдови попросився до італійської в'язниці, тому що вдома дуже спекотно: він пробуде в "прохолоді" до серпня
10:52, 20 липня 2018Курйози
255 0
Ще одна причина, з якої чоловік воліє залишатися у в'язниці, – складні стосунки з партнеркою.
Ілюстрація REUTERS
Житель Молдови 29 років попросив італійську владу помістити його до в'язниці, тому що вдома "занадто спекотно".
Віктор Сирбу звернувся з цим проханням, коли його перевели під домашній арешт за крадіжку, передає Crimemoldova.
Читайте такожУ Львові розшукуваний злочинець попався поліції, перейшовши дорогу у невстановленому місці
Зазначається, чоловік повернувся у в'язницю опівночі і попросив адміністрацію прийняти його назад. Співробітники погодилися задовольнити його прохання. Так, громадянин Молдови пробуде у "прохолоді" до серпня.
ЗМІ зазначають, що ще одна причина, з якої чоловік воліє залишатися у в'язниці, – складні стосунки з партнеркою.
Як повідомляв УНІАН, а квітні в Ісландії злочинець втік з в'язниці і полетів у Швецію одним рейсом з прем'єром країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter