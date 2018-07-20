Житель Молдови попросився до італійської в'язниці, тому що вдома дуже спекотно: він пробуде в "прохолоді" до серпня

Ще одна причина, з якої чоловік воліє залишатися у в'язниці, – складні стосунки з партнеркою.

Житель Молдови 29 років попросив італійську владу помістити його до в'язниці, тому що вдома "занадто спекотно".

Віктор Сирбу звернувся з цим проханням, коли його перевели під домашній арешт за крадіжку, передає Crimemoldova.

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Зазначається, чоловік повернувся у в'язницю опівночі і попросив адміністрацію прийняти його назад. Співробітники погодилися задовольнити його прохання. Так, громадянин Молдови пробуде у "прохолоді" до серпня.

ЗМІ зазначають, що ще одна причина, з якої чоловік воліє залишатися у в'язниці, – складні стосунки з партнеркою.

Як повідомляв УНІАН, а квітні в Ісландії злочинець втік з в'язниці і полетів у Швецію одним рейсом з прем'єром країни.