В Ісландії злочинець втік із в'язниці й полетів у Швецію одним рейсом із прем'єр-міністром країни

Поки не зрозуміло, яким чином злочинцеві, котрий втік із в'язниці, вдалося потрапити на борт літака.

Вранці 17 квітня ув'язнений Сіндрі Тор Стеффансон утік із в'язниці Сон на півдні Ісландії, після чого він залишив країну, вилетівши з Рейк'явіка в Стокгольм.

Як повідомляє Reuters із посиланням на ісландську телекомпанію RUV, серед пасажирів того ж рейсу Icelandair була прем'єр-міністр країни Катрін Якобсдоуттір, яка летіла на зустріч із прем'єр-міністром Індії.

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Поки не зрозуміло, яким чином Стеффансону вдалося потрапити на борт літака. Імовірно, він пройшов реєстрацію під чужим ім'ям. Оскільки Ісландія підписала Шенгенську угоду, пасажирам рейсів в інші країни ЄС не потрібно проходити прикордонний контроль.

Він перебував під вартою з лютого за підозрою в крадіжці близько 600 комп'ютерів, які використовувалися для майнінга біткойнів. Тоді, як повідомляв УНІАН, було викрадено обладнання на загальну суму $2 мільйони. Це найбільше пограбування в історії Ісландії. Усього по цій справі заарештовано 11 осіб.

Як пише Bloomberg, Стеффансон перебував у в'язниці Сон на півдні Ісландії, що в 95 км від аеропорту Рейк'явіка. Ця тюрма не огороджена парканом, ув'язнені можуть вільно користуватися телефоном і інтернетом.

Влада Ісландії вже видала міжнародний ордер на арешт Стеффансона і попередила інші європейські країни про його втечу. Зловити втікача поки не вдалося.