В Ісландії злочинець втік із в'язниці й полетів у Швецію одним рейсом із прем'єр-міністром країни

15:59, 19 квітня 2018
Курйози
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляє Reuters із посиланням на ісландську телекомпанію RUV, серед пасажирів того ж рейсу Icelandair була прем'єр-міністр країни Катрін Якобсдоуттір, яка летіла на зустріч із прем'єр-міністром Індії.

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Поки не зрозуміло, яким чином Стеффансону вдалося потрапити на борт літака. Імовірно, він пройшов реєстрацію під чужим ім'ям. Оскільки Ісландія підписала Шенгенську угоду, пасажирам рейсів в інші країни ЄС не потрібно проходити прикордонний контроль.

Він перебував під вартою з лютого за підозрою в крадіжці близько 600 комп'ютерів, які використовувалися для майнінга біткойнів. Тоді, як повідомляв УНІАН, було викрадено обладнання на загальну суму $2 мільйони. Це найбільше пограбування в історії Ісландії. Усього по цій справі заарештовано 11 осіб.

Як пише Bloomberg, Стеффансон перебував у в'язниці Сон на півдні Ісландії, що в 95 км від аеропорту Рейк'явіка. Ця тюрма не огороджена парканом, ув'язнені можуть вільно користуватися телефоном і інтернетом.

Влада Ісландії вже видала міжнародний ордер на арешт Стеффансона і попередила інші європейські країни про його втечу. Зловити втікача поки не вдалося.

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Теги: #Ісландія#в'язниця#майнінг