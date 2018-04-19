В Ісландії злочинець втік із в'язниці й полетів у Швецію одним рейсом із прем'єр-міністром країни
Вранці 17 квітня ув'язнений Сіндрі Тор Стеффансон утік із в'язниці Сон на півдні Ісландії, після чого він залишив країну, вилетівши з Рейк'явіка в Стокгольм.
Як повідомляє Reuters із посиланням на ісландську телекомпанію RUV, серед пасажирів того ж рейсу Icelandair була прем'єр-міністр країни Катрін Якобсдоуттір, яка летіла на зустріч із прем'єр-міністром Індії.
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Поки не зрозуміло, яким чином Стеффансону вдалося потрапити на борт літака. Імовірно, він пройшов реєстрацію під чужим ім'ям. Оскільки Ісландія підписала Шенгенську угоду, пасажирам рейсів в інші країни ЄС не потрібно проходити прикордонний контроль.
Він перебував під вартою з лютого за підозрою в крадіжці близько 600 комп'ютерів, які використовувалися для майнінга біткойнів. Тоді, як повідомляв УНІАН, було викрадено обладнання на загальну суму $2 мільйони. Це найбільше пограбування в історії Ісландії. Усього по цій справі заарештовано 11 осіб.
Як пише Bloomberg, Стеффансон перебував у в'язниці Сон на півдні Ісландії, що в 95 км від аеропорту Рейк'явіка. Ця тюрма не огороджена парканом, ув'язнені можуть вільно користуватися телефоном і інтернетом.
Влада Ісландії вже видала міжнародний ордер на арешт Стеффансона і попередила інші європейські країни про його втечу. Зловити втікача поки не вдалося.