Google почав показувати зображення Трампа за запитом "idiot"

Британці напередодні візиту Трамп до Великої Британії повернули до музичних чартів пісню "American Idiot" групи Green Day.

Користувачі онлайн-форуму Reddit спробували перелаштувати пошукову систему Google для того, щоб на запит idiot вона видавала зображення президента США Дональда Трампа.

Про це написали більшість британських та американських ЗМІ і завдяки цьому Google почав видавати зображення Трампа у разі пошуку за словом idiot, передає ТСН.

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Фото американського президента почали з'являтись за цим запитом після того, як британці напередодні візиту Трамп до Великої Британії повернули до музичних чартів пісню "American Idiot" групи Green Day. Після цього користувачі Reddit влаштували власний флешмоб – вони почали публікувати зображення Трампа із підписом idiot.

Про це написали більшість ЗМІ, завдяки чому Google почав індексувати зображення Трампа з новин нагору сторінки. Таким чином, наразі у разі пошуку за словом idiot пошукова система видає фотографії американського президента.

Як відомо, інтернет підкорює відео, на якому білки дістають їжу з годівнички у формі голови президента США Дональда Трампа.