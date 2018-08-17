Мавпа стрибнула з 50-метрової вишки і стала зіркою мережі (відео)

Зоозахисники полізли за мавпою на вишку, яку заради цього знеструмили.

Стрибок мавпи з 50-метрової електровишки потрапив на відео. Це сталося в селі Хадія в центральному індійському штаті Мадх'я-Прадеш.

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На ролик звернуло увагу видання Daily Mail. Місцеві жителі побачили мавпу на вишці і вирішили викликати зоозахисників. Останні полізли за твариною.

Але мавпа вирішила відмовитися від допомоги людей і стрибнула з висоти, а потім втекла. Жителі села влаштували овації безстрашній тварині.

Як повідомляв УНІАН, у червні мавпа з американського зоопарку влаштувала собі снігопад з пір'я.