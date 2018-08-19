У Чернівцях депутат міськради проник до кабінету мера за допомогою автовишки (відео)
У Чернівцях депутат міської ради за допомогою автовишки через вікно проникнув до кабінету міського голови.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне відео на своїй Facebook-сторінці оприлюднив усунутий з посади мера Чернівців Олексій Каспрук.
Він зазначив, що пригода сталася у суботу, 18 серпня. На відео видно, що автовишка під’їхала до вікон мерії. На ній чоловік у білій сорочці, який піднявся до вікна на другому поверсі, де саме знаходиться кабінет міського голови.
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Пізніше секретар Чернівецької міськради Василь Продан, який після відставки Каспрука тепер виконує обов’язки міського голови, пояснив, чому депутатові довелося таким дивним способом підніматися до приміщення мерії.
«Вчора, у суботу, в цьому кабінеті я проводив робочу нараду по дорогах. (…). Після закінчення наради останній, хто виходив з кабінету, зачинив двері. Двері тут зачиняються на магнітний замок, який Олексій Павлович встановив ще два роки тому. Без пульта відкрити це неможливо. Натискаємо кнопку - і тільки після цього двері можна відкрити. Відповідно, цей брелок залишився тут на робочому столі. Вікно було відкрите, і рішення було - або висвердлювати замок, або викликати вишку», - повідомив Продан.