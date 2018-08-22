В Італії поліція шукає британців, які голяка скупалися у римському фонтані (відео)

На відео їх зафільмував хтось з місцевих і тепер копи намагаються ідентифікувати цих зухвальців.

Італійська поліція розшукує британців, які голяка скупалися у римському фонтані.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, двоє нахаб залізли у воду у самому центрі Рима, поблизу Вітторіано. Це один з найпопулярніших монументів. Зовсім поруч - ще могила невідомого солдата.

У фонтан у центрі Рима чоловіки спочатку вдерлися у спідньому. А потім один з них ще й повністю роздягнувся, аби насмішити туристів навкруги.

На відео їх зафільмував хтось з місцевих і тепер копи намагаються ідентифікувати цих зухвальців.