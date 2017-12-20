"Не дерево, а туалетний йоржик": соцмережі висміяли різдвяну ялинку в Римі, яка облисіла (фоторепортаж)

Головна ялинка Риму стала предметом насмішок туристів та жителів міста. Про це повідомляє The Guardian.

Виглядає вона плачевно, не дивлячись на те, що транспортування обійшлося міському бюджету в 50 тис. євро. Через два тижні після установки ялинка обсипалася і втратила більшість голок. Ситуацію не вдалося виправити навіть яскравими іграшками та гірляндами.

è morto

onore a #spelacchio

MA LUI VIVE E LOTTA INSIEME A NOI pic.twitter.com/mrboPw7zdm — Ignazio Gendusa (@gendusa_FN) 19 грудня 2017 р.

Era beneficiaria anche di una polizza vita intestata a #spelacchio, Virginia Raggi pronta ad incassare 10.000 euro. pic.twitter.com/UBaTM4urwE — BufalaNews (@Labbufala) 19 грудня 2017 р.

Дереву, встановленому на площі Венеції, дали назву "Spelacchio", що перекладається приблизно як "облізла" або "обсипана".

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Люди назвали її найсумнішим різдвяним деревом світу і порівняли з йоржиком для унітазу. Деякі вважають ялинку метафорою "вмираючого Риму". "О котрій починається похорон?" - іронізують користувачі соцмереж.

Згідно італійській газеті Il Messaggero, попереднє розслідування показало, що дерево не було належним чином вкрите під час транспортування з Доломітів на півночі Італії, де воно було вирощено.

Раніше повідомлялося, що головну ялинку України у Києві показали з висоти пташиного польоту.