"Не дерево, а туалетний йоржик": соцмережі висміяли різдвяну ялинку в Римі, яка облисіла (фоторепортаж)
Через два тижні після установки ялинка обсипалася і втратила більшість голок - ситуацію не вдалося виправити навіть яскравими іграшками.
Головна ялинка Риму стала предметом насмішок туристів та жителів міста. Про це повідомляє The Guardian.
Виглядає вона плачевно, не дивлячись на те, що транспортування обійшлося міському бюджету в 50 тис. євро. Через два тижні після установки ялинка обсипалася і втратила більшість голок. Ситуацію не вдалося виправити навіть яскравими іграшками та гірляндами.
è morto— Ignazio Gendusa (@gendusa_FN) 19 грудня 2017 р.
onore a #spelacchio
MA LUI VIVE E LOTTA INSIEME A NOI pic.twitter.com/mrboPw7zdm
Era beneficiaria anche di una polizza vita intestata a #spelacchio, Virginia Raggi pronta ad incassare 10.000 euro. pic.twitter.com/UBaTM4urwE— BufalaNews (@Labbufala) 19 грудня 2017 р.
Дереву, встановленому на площі Венеції, дали назву "Spelacchio", що перекладається приблизно як "облізла" або "обсипана".
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Люди назвали її найсумнішим різдвяним деревом світу і порівняли з йоржиком для унітазу. Деякі вважають ялинку метафорою "вмираючого Риму". "О котрій починається похорон?" - іронізують користувачі соцмереж.
Згідно італійській газеті Il Messaggero, попереднє розслідування показало, що дерево не було належним чином вкрите під час транспортування з Доломітів на півночі Італії, де воно було вирощено.
Раніше повідомлялося, що головну ялинку України у Києві показали з висоти пташиного польоту.