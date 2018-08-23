Росіяни "загубили" свого прем'єра Медведєва: не з'являвся на публіці 9 днів

В графіку Медведєва заплановано багато заходів, але жоден з них не відбувся.

Російські журналісти повідомили, що співробітники уряду РФ вже дев'ять днів не можуть знайти прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Нібито зустрічі і засідання призначаються, у відпустку прем'єр не йшов, але на людях не з'являється. Прес-служба пояснила це травмою.

Про це пише Medialeaks.

Про те, що співробітники уряду РФ шукають свого керівника, голову кабінету міністрів Дмитра Медведєва, журналісти видання «Проект» написали в телеграм-каналі. Вони посилаються на три незалежних джерела, які підтверджують, що на роботі прем'єр-міністра не бачили вже дев'ять днів.

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В графіку Медведєва заплановано багато заходів, але жоден з них не відбувся.

На сайті уряду РФ з 14 серпня немає жодних згадок про появу Медведєва на публіці, відзначають журналісти.

На сайті Кремля опубліковано новину: 22 серпня пройшло засідання Ради безпеки. Але серед учасників ім'я Дмитра Медведєва не згадується, хоча він як голова уряду є постійним членом ради.

При цьому апарат уряду не повідомляв про відпустку і не скасовував нарад і зустрічей, пише «Проект».

Після того як про відсутність Медведєва стали писати в соцмережах і різних виданнях, прес-служба уряду виступила з поясненням. «Інтерфакс» з посиланням на відомство повідомляє, що причина зникнення прем'єра РФ — травма.

Травма, отримана під час занять спортом, не дозволяє прем'єру проводити публічні заходи.

Подробиць про характер травми і здоров'я глави уряду РФ прес-служба не повідомила.

Як повідомляв УНІАН, раніше користувачі соціальних мереж з Росії помітили зникнення президента РФ Володимира Путіна з інформаційного простору.