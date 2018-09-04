Поліція у Німеччині провела спецоперацію по затриманню чоловіка, "озброєного" автоматом із Lego

У Людвігсгафені молодий чоловік мав необережність показати з вікна помешкання автомат з елементів конструктора Lego. Невдовзі до його квартири увірвалася поліція.

У німецькому місті Людвігсгафені у федеральній землі Рейнланд-Пфальц поліція розпочала розслідування проти молодого чоловіка через те, що той показав з вікна свого помешкання автомат, складений з елементів конструктора Lego.

Інцидент стався ввечері у понеділок, 3 вересня. Мешканці міста помітили у вікні хлопця з автоматом чорного кольору, схожим на справжній, та повідомили поліції, розповіли подробиці пригоди у вівторок, 4 вересня, правоохоронці міста, передає DW.

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На місце події прибув спецпідрозділ поліції, який штурмував квартиру. У ній, як з'ясувалося, проживали двоє хлопців - 19-ти та 23-х років. Саме молодший з них сконструював з елементів Lego чорного кольору автомат. Хоча, вочевидь, хлопець жартома показував з вікна квартири свій "автомат", проти нього цілком серйозно розпочали розслідування через ймовірне порушення законодавства про контроль над обігом зброї в Німеччині.