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На засіданні ОБСЄ росіяни "поховали" скандального блогера Шарія

17:32, 11 вересня 2018
Курйози
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На засіданні ОБСЄ російська делегація оконфузилася, заговоривши про вбивство Шарія / фото wikipedia.org

Про це повідомила виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк на своїй сторінці в Facebook.

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"Міжнародна конференція ОБСЄ: після нашого виступу пішли виступати путінські маріонетки - дружина Клименка, співробітниця холдингу "Вести", яка виступила від кишенькового клименківського ГО, і дружина Шарія, яка прийшла в одязі від найдорожчих світових брендів. Російська делегація їм активно аплодувала. А потім в своєму виступі росіяни вимагали покарати Україну за вбивство Шарія. Мабуть, мали на увазі Шеремета, але я б на місці Шарія задумалася, може, методичку переплутали", - написала Романюк.

Варто зазначити, що Анатолій Шарій - одіозний блогер-журналіст з України, який отримав політичний притулок у ЄС. Він - відомий українофоб.

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Теги: #ОБСЄ