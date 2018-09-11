На засіданні ОБСЄ росіяни "поховали" скандального блогера Шарія

Найімовірніше, росіяни переплутали Шарія з убитим у Києві журналістом Павлом Шереметом.

На засіданні ОБСЄ російська делегація вимагала покарати Україну за вбивство скандального блогера Анатолія Шарія.

Про це повідомила виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк на своїй сторінці в Facebook.

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"Міжнародна конференція ОБСЄ: після нашого виступу пішли виступати путінські маріонетки - дружина Клименка, співробітниця холдингу "Вести", яка виступила від кишенькового клименківського ГО, і дружина Шарія, яка прийшла в одязі від найдорожчих світових брендів. Російська делегація їм активно аплодувала. А потім в своєму виступі росіяни вимагали покарати Україну за вбивство Шарія. Мабуть, мали на увазі Шеремета, але я б на місці Шарія задумалася, може, методичку переплутали", - написала Романюк.

Варто зазначити, що Анатолій Шарій - одіозний блогер-журналіст з України, який отримав політичний притулок у ЄС. Він - відомий українофоб.