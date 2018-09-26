"Мрія педофіла": фотосесія дівчаток в елітній білизні обурила українців (відео)

У пеньюарах, з макіяжем і в неоднозначних позах - саме так так виглядають дівчатка на знімках.

Деякі користувачі пози дівчаток на світлинах назвали "мрією педофіла". Чиновники вже звернулися в поліцію з вимогою порушити кримінальне провадження за використання праці дітей.

А як реагують на скандал самі автори фотосету і чи мали вони право на таку рекламу - в сюжеті ТСН. У пеньюарах з макіяжем і в неоднозначних позах - так виглядають дівчатка на знімках.

Фотосесія відбулася в Одесі, а акторка з Києва перепостила фото, на її сторінці більшість коментарів обурливі.

На світлинах дівчатка до 14 років, вони моделі одеської агенції, їх сфотографували для реклами піжамної колекції Алли Френкель.

"Реакція людей така. Можливо пізніше ми відповімо на всі питання на прес-конференції", - сказала Френкель.

Фотограф, яка фотографувала дівчаток, каже, що коментарів не дає.

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба вже звернувся до поліції.