Оголена і грайлива дівчина перервала футбольний матч у Нідерландах (відео)
Оголена уболівальниця з’явилася на полі під час матчу другого дивізіону чемпіонату Нідерландів між "Рінгсбургс Бойз" та "Амстердамом".
Дівчина з прапором в руках намагалася доторкнутися до футболістів, які траплялися їй на шляху. Один з них засяяв усмішкою, коли до нього підбігла гола блондинка, передає ТСН.
De foto van de dag? Sja....😛@vvrbb@AFC_Amsterdam#tweededivisiepic.twitter.com/kNMRGAkRQr— Tweede Divisie (@2deDivisie) November 3, 2018
Співробітники стадіону не поспішали затримувати хуліганку. Вона самостійно залишила поле під гучні оплески уболівальників обох команд.
Kijk...dat zijn nog eens twee enorme...Boys ! 🤣( . ) ( . ) #rijafc#tweededivisiepic.twitter.com/BEaZ4iaEVS— Tweede Divisie (@2deDivisie) November 3, 2018
Футболісти неабияк надихнулися забігом сексуальної красуні та видали результативний поєдинок. Матч завершився перемогою "Амстердама" з рахунком 6:2.
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Раніше УНІАН повідомляв, що кумедний епізод стався в матчі жіночого чемпіонату Молдови з футболу в селі Німорень між командами "Норок" і "Агаріста".
У той момент, коли дівчата з команди "Норок" проводили атаку, на поле вибігла коза і кинулася в бік воріт, чим привела глядачів у захват. Атака завершилася голом, коза підбігла святкувати взяття воріт дівчатам, а потім разом з ними почала бігти в центр поля.