Оголена і грайлива дівчина перервала футбольний матч у Нідерландах (відео)

Співробітники стадіону не поспішали затримувати хуліганку.

Оголена уболівальниця з’явилася на полі під час матчу другого дивізіону чемпіонату Нідерландів між "Рінгсбургс Бойз" та "Амстердамом".

Дівчина з прапором в руках намагалася доторкнутися до футболістів, які траплялися їй на шляху. Один з них засяяв усмішкою, коли до нього підбігла гола блондинка, передає ТСН.

Співробітники стадіону не поспішали затримувати хуліганку. Вона самостійно залишила поле під гучні оплески уболівальників обох команд.

Футболісти неабияк надихнулися забігом сексуальної красуні та видали результативний поєдинок. Матч завершився перемогою "Амстердама" з рахунком 6:2.

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Раніше УНІАН повідомляв, що кумедний епізод стався в матчі жіночого чемпіонату Молдови з футболу в селі Німорень між командами "Норок" і "Агаріста".

У той момент, коли дівчата з команди "Норок" проводили атаку, на поле вибігла коза і кинулася в бік воріт, чим привела глядачів у захват. Атака завершилася голом, коза підбігла святкувати взяття воріт дівчатам, а потім разом з ними почала бігти в центр поля.