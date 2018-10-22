Коза стала зіркою інтернету, вибігши на футбольне поле (відео)

Коза вибігла на поле і відсвяткувала з командою забитий м'яч.

Кумедний епізод стався в матчі жіночого чемпіонату Молдови з футболу в селі Німорень між командами "Норок" і "Агаріста".

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Динамоманія.

Читайте такожУ Росії коза "Меркель" народила козеня від інтернет-зірки "Тимура"

У той момент, коли дівчата з команди "Норок" проводили атаку, на поле вибігла коза і кинулася в бік воріт, ніж привела глядачів у захват. Атака завершилася голом, коза підбігла святкувати взяття воріт дівчатам, а потім разом з ними почала бігти в центр поля.

В результаті козу прогнали з поля, а забитий в її присутності гол не приніс команді "Норок" перемогу. "Агаріста" зуміла відігратися, гра завершилася з рахунком 2:2.