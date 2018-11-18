Пасажирам польської авіакомпанії довелося скинутися на запчастину, щоб їх літак зміг відлетіти

В результаті, після 10 годин ремонтних робіт Boeing з 249 пасажирами піднявся в повітря і виконав успішний рейс до Варшави.

У літака Boeing 787 авіакомпанії LOT, який повинен був виконати переліт за маршрутом Пекін-Варшава, зламався гідронасос, а оскільки швидко купити новий можна було тільки за готівку, то пілот попросив пасажирів посприяти покупці.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Newsweek.

Як зазначається, несправність літака була виявлена коли пасажири тільки почали прибувати в аеропорт для реєстрації на рейс. Було виявлено, що з гідронасосу протікає рідина.

На купівлю нового механізму замість пошкодженого у пілотів лайнера не вистачило власних коштів, і вони вирішили попросити суму в 340 доларів у пасажирів. Хоча, за правилами авіакомпанії робити вони цього не мали в жодному разі.

Читайте такожЩось пішло не так: олень у США збив вертоліт (фото)

Чотири пасажири відгукнулися на прохання і "скинулися" на гідронасос. В результаті, після 10 годин ремонтних робіт Boeing з 249 пасажирами піднявся в повітря і виконав успішний рейс до Варшави.

В аеропорту польської столиці чотирьох пасажирів попросили затриматися - представник LOT повернув їм гроші.

"Знаю, що ви зіткнулися сьогодні з ситуацією нетиповою, за яку хотів би сильно вибачитися. Можете вірити чи ні, але працівник складу в Пекіні відмовився приймати будь-яку іншу форму розрахунку, крім готівки. Через що і виникло все це непорозуміння" , - сказав пасажирам Мачей Вільк, операційний директор LOT.

На запитання одного з них, "чи є подібна ситуація нормальною" для авіакомпанії, топ-менеджер LOT відповів: "Ця ситуація є ненормальною, наш представник був готовий зробити переказ, заплатити карткою".

В якості моральної компенсації авіакомпанія надала чотирьом пасажирам квитки на наступний рейс з відкритою датою.