"Черепашка-ніндзя": під Києвом затримали чоловіка, який ніс крадений люк у саморобному наплічнику з "картатої сумки" (фото)

У соцмережах жартують з "винахідливого" крадія.

У місті Ірпінь на Київщині поліція затримала чоловіка, який заховав викрадений люк у саморобному наплічнику, зробленому з господарської "картатої сумки".

Як повідомили у поліції Київської області, перехожого з дивною постаттю поліцейські помітили близько 5 ранку.

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"Під час проведення поверхневого огляду чоловіка поліцейські виявили у нього під верхнім одягом спеціально змайстрований рюкзак із каналізаційним люком. Чоловік зізнався поліцейським, що викрав металевий виріб на вулиці Полтавській", - йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився 30-річний місцевий житель, який вже мав проблеми із законом. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

У соцмережах жартують з "винахідливого" крадія.

"Необхідність - мати винаходу", "Черепашка-ніндзя", "Карлсон вже не той", "Косплеїв Рафаеля, - жартують користувачі Facebook.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня у Києві двох чоловіків затримали за крадіжку баяна і вудки.