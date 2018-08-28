У Києві двох чоловіків затримали за крадіжку баяна і вудки (фото)

Злочинцями виявилися 28-річні кияни, раніше судимі за аналогічні злочини.

У Києві двох чоловіків затримали за крадіжку баяна і вудки.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Шляхом злому вхідних дверей чоловіки проникли в будинок, звідки викрали речі. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.

В ході реалізації оперативної інформації оперативники Дніпровського управління поліції затримали двох місцевих жителів, які обґрунтовано підозрюються у крадіжці майна власників квартири на вулиці Бойченка.

Як розповів начальник кримінальної поліції Олексій Маньковський, чоловіки проникли в приміщення з допомогою лома. Звідти вони забрали музичний інструмент і рибальські приналежності і зникли.

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«Речові докази вилучені та направлені на проведення експертизи. Правопорушників затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Це - 28-річні кияни, раніше судимі за аналогічні злочини», - повідомив правоохоронець.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, за вчинення якого їм загрожує покарання до шести років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві пограбували відомого російського музиканта.