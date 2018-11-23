Система розпізнавання облич виписала штраф за порушення ПДР зображенню китаянки на автобусі

Камера, яка фіксує порушення ПДР, розпізнала відому китаянку на автобусі, що проїжджав повз.

У Китаї фотографії людей, які порушують правила дорожнього руху розміщують на білбордах. Іноді система робить кумедні збої.

Жителі міста Нінбо помітили на станції метро білборд із зображенням відомої бізнес-леді Дун Мінчжу [голова ради директорів компанії Gree Electric, одна з найуспішніших жінок Китаю за версією The New York Times], передає НВ.

На ньому зазначалося, що Мінчжу нібито переходила вулицю на червоне світло. Насправді камера, яка фіксує порушення, розпізнала відому китаянку на автобусі, що проїжджав повз. А оскільки зображення не проходять модерацію, її портрет автоматично з'явився на білбордах.

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У поліції вже визнали помилку і видалили фото Дун Мінчжу з системи.

У Китаї є проблеми з пішоходами, які порушують правила дорожнього руху. Як пише Mashable, за останні півроку тільки в місті Шеньчжень було зафіксовано 13,930 порушників.

Для її вирішення влада розробили систему, яка розпізнає обличчя тих, хто перебігає дорогу і публікує їх імена, ідентифікаційний номер та фото на моніторах. Всього на вулицях було встановлено 200 мільйонів камер.

Нагадаємо, у Новій Зеландії автоматизована система при спробі заявника азіатського походження відновити паспорт, повідомила йому, щоб той відкрив очі. Автоматизована система повідомила 22-річному студентові інженерного факультету про помилкову фотографію із закритими очима, незважаючи на те, що вони були відкриті.