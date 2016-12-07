У Новій Зеландії робот не прийняв фото азіата на паспорт через вузькі очі

Про це пише Reuters.

Чоловік азіатського походження не отримав паспорт через несприйняття фотографії програмою, яка визначила очі заявника як закриті.

Спроба Річарда Лі відновити його паспорт була заблокована після того, як він надав відділу внутрішніх справ Нової Зеландії в режимі онлайн фото паспорта.

Автоматизована система повідомила 22-річному студенту інженерного факультету про помилкову фотографію із закритими очима, незважаючи на те, що вони були явно відкриті. Скріншот із відповідним повідомленням студент оприлюднив у Facebook.

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"Жодних образ з мого боку, я завжди мав дуже маленькі очі і технологія розпізнавання особи є відносно новою і наївною", – сказав Лі агентству Reuters.

"Це був робот, ніяких образ. Я отримав свій оновлений паспорт в решті решт", – додав він.

До 20 відсотків паспортних фотографій, представлених на сайті, відхилені з різних причин, зазначив прес-секретар відділу внутрішніх справ.

"Найпоширеніша помилка – очі об'єкта зйомки закриті", – сказав він.

Освітлення в першій фотографії Лі було нерівномірним, але пізніше фото було прийнято, повідомив чиновник.