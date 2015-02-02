В одному з міст Росії випав помаранчевий сніг

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на ІА «Свободные новости».

В обласному центрі по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища пояснили подію проходженням над регіоном циклону із Західної Сахари.

«Повітряна маса прийшла до нас з Північної Африки через Середземне та Чорне моря. Запилена з районів Сахари повітряна маса, отримавши порцію піску і вологи, зараз поливає європейську частину нашої країни і Кримський півострів. А такий незвичайний колір дає звичайний пісок», - повідомив керівник регіональної метеорологічної служби Михайло Болтухін.

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За словами метеорологів, помаранчевий сніг не представляє ніякої небезпеки - жовто-помаранчевий сніг не зашкодить ні людині, ні тваринам. «Боятися абсолютно нічого. Це ж не каміння випало», - уточнив Болтухін.