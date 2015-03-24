У США створили господарсько-розважальний вогнемет

Очікується, що з його допомогою можна буде розчищати сніг, спалювати бур'яни і шкідливих комах. Для виведення моделі в масове виробництво фірма-виробник почала 23 березня кампанію на Indiegogo, повідомляє Лента.ру з посиланням на Daily Mail.

Пристрій XM42 вистрілює язиками полум'я від 6 до 7,6 метра завдовжки - для цього достатньо натиснути кнопку. Працює прилад на бензині з октановим числом 87, який є у продажу на багатьох автозаправках в США. Коштувати XM42 буде 699 доларів.

Читайте такожУ Фінляндії розробили органічне "дерево" для зарядки мобільних пристроївВиробники приладу (фірма Ion Productions з Цинциннаті, штат Огайо) попереджають, що XM42 призначений виключно для розваги або робіт в саду, і ні в якому разі не можна включати його в приміщенні. На сайті фірми зазначається, що вогнеметом можна розчищати сніг і лід, спалювати бур'яни в тріщинах бруківки, розчищати садові ділянки, знищувати комах, запалювати вогнища і феєрверки.

У США немає жодних законодавчих обмежень на використання таких пристроїв. Тільки в Каліфорнії і Меріленді для застосування вогнемета потрібна спеціальна ліцензія.