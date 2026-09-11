Україна непомітно винищує незамінну зброю Росії, - The Telegraph

Стратегічні бомбардувальники - це те, що Росія не може відновлювати після втрат.

Україна методично скорочує парк стратегічних бомбардувальників Росії, які Москва вже не здатна повноцінно відновити. Про це пише The Telegraph, аналізуючи нещодавні удари по авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області та їхні можливі наслідки для російських далекобійних ударів і ядерного потенціалу.

Наприкінці серпня український безпілотник подолав близько 800 км території РФ і атакував стратегічний бомбардувальник Ту-95 на авіабазі "Енгельс-2". Унаслідок удару в літака було відірвано частину правого крила. Супутникові знімки, зроблені невдовзі після атаки, свідчили про серйозне пошкодження ще одного Ту-95. Як зазначає видання, Росія не виробляла нових літаків цього типу з 1992 року, тому втрати для неї фактично є незворотними.

Це була вже друга атака на "Енгельс-2" приблизно за шість тижнів. У липні інший Ту-95 отримав пошкодження, через яке його хвостову частину було повністю відсічено від фюзеляжу. Аналітики вважають, що обидва літаки навряд чи зможуть повернутися до експлуатації. Водночас частину аналогічних машин Росія втратила ще у 2025 році під час української операції "Павутина".

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Ту-95 разом із новішим Ту-160 є одним із двох російських літаків, здатних запускати далекобійні крилаті ракети Х-101 по українських містах. Саме тому, пояснює видання, значення цих літаків є величезним, попри їхній вік і технічну застарілість.

Для серпневого удару українська сторона, за даними The Telegraph, використала безпілотник MICH-2000 із дальністю близько 2000 км. Цього було більше, ніж достатньо для прямого польоту до "Енгельс-2". Завдяки цьому дрон зміг прокласти маршрут в обхід відомих районів концентрації російської ППО, використовуючи рельєф місцевості для зменшення ризику виявлення.

Однак автор публікації наголошує, що успіх атаки пояснюється не лише особливостями самої авіабази. Російська система протиповітряної оборони одночасно змушена прикривати дедалі більше об’єктів по всій країні – від нафтопереробних підприємств до складів.

За оцінками британського аналітичного центру RUSI, у строю в Росії може залишатися лише близько 20–30 Ту-95, а можливо, й менше. Додатковою проблемою є складність обслуговування літаків, конструкція яких походить ще з 1950-х років.

Водночас значення кожної втрати зростає, оскільки саме ці літаки є носіями ракет Х-101. Ця зброя має дальність понад 3000 км і бойову частину масою близько 400 кг. За словами дослідника RUSI Роберта Толласта, Ту-95 відіграють особливо важливу роль у російських ударах по енергетичній інфраструктурі України.

"Тож чим менше Ту-95 залишається у Росії, тим менше таких ракет із руйнівними бойовими частинами та великою дальністю вона може запускати", – пояснив експерт.

The Telegraph порівнює нинішню тактику України з операцією "Павутина" 2025 року, але називає удари по "Енгельс-2" тихішою та повільнішою кампанією. Її логіка полягає у поступовому зменшенні флоту, який Москва фактично не має можливості відновити.

Наслідки можуть стосуватися не лише війни проти України. Росія використовує Ту-95 і для демонстративних польотів поблизу повітряного простору НАТО. Скорочення парку цих літаків, пише видання, поступово обмежує можливості Москви одночасно проводити масштабні далекі удари та зберігати літаки як компонент ядерного стримування. У підсумку Росії доводиться дедалі складніше балансувати між використанням бомбардувальників проти України зараз і збереженням їх для потенційного майбутнього протистояння з НАТО.

Війна в Україні: стратегічний вимір

Як писав УНІАН, російська війна проти України триває вже понад 1650 днів, і Путін не досягнув своїх початкових цілей. Аналітики описують три можливі сценарії його дій: спроби домовитися через Трампа, тиск на НАТО та ЄС, або продовження наступу з новою мобілізацією.

За оцінками голови ГУР Олега Іващенка, ресурси Росії для ведення війни можуть вичерпатися до 2028 року через високі темпи втрат. Щоденні втрати перевищують кількість новобранців, а сучасні технології дронів та ШІ роблять поле бою смертельним як ніколи. Це призводить до падіння бойового духу та зростання внутрішньої напруги в Росії.

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