Єврокомісія остаточно затвердила 6,1 млрд євро на дрони і перехоплювачі PAC-3 для України

Також нині опрацьовується виділення ще 4,7 млрд євро для України.

Європейська комісія остаточно затвердила надання Україні фінансування обсягом 6,1 млрд євро на виробництво дронів і закупівлю ракет-перехоплювачів PAC-3. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс на брифінгу після першого засідання правління Альянсу дронів між ЄС та Україною.

Зокрема, єврокомісар повідомив новини про рішення, ухвалені в межах кредиту на підтримку України загальним обсягом 90 млрд євро.

"Сьогодні Європейська комісія офіційно також затвердила надання 6,1 млрд євро на дрони і ракети для протиповітряної оборони України з кредиту на підтримку України. Це дійсно, знову таки, дуже важливий крок вперед. Ми багато працювали з державами-членами та Україною для досягнення цієї мети", - наголосив Кубілюс.

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Як пояснив єврокомісар, це рішення офіційно надає можливість Україні здійснити закупівлю ракет-перехоплювачів PAC-3 до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

За його словами, відповідне фінансування з кредиту на підтримку України передбачає п’ять винятків щодо здійснення закупівель. Так, три з них стосуються інвестування у виробництво українських дронів та компонентів, вартість яких перевищує граничні значення, і два з них – на закупівлю обладнання американського виробництва, зокрема ракет PAC-3, включно через механізм PURL за спільної координації з НАТО.

"І завдяки сьогоднішньому рішенню нам вдалося досягти такого результату, що всі 28,3 млрд євро, які були виокремлені на цей рік для фінансування оборони з позики на підтримку України, тепер узгоджені", - наголосив єврокомісар.

Водночас, Єврокомісія наразі обробляє запит на затвердження надання 4,7 мільярда євро запитів.

"Це є наступним етапом після 8,3 мільярда, які вже були виплачені. Тож, виплати тривають", - завив Кубілюс.

Кредит на €90 мільярдів для України

Як повідомляв УНІАН, дві третини з дворічного кредиту на 90 млрд євро буде спрямовано на оборону України. Повністю цей кредит буде виплачено впродовж 2026-2027 років.

У червні Єврокомісія виділила перший пакет військової допомоги, після чого послідували наступні виплати.

30 липня Європейська комісія перерахувала Україні 3,47 мільярда євро. У Єврокомісії зауважували, що транш передбачає додаткове фінансування безпілотників, ракет та винищувачів Gripen.

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