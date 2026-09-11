Експерти обрали 7 найкращих телевізорів 2026 року – вони пройшли реальні тести

Експерти визнали LG C6 найкращим телевізором загалом, однак оптимальний вибір залежить від сценарію використання.

Вибрати новий телевізор у 2026 році стає дедалі складніше: виробники пропонують сотні OLED- та Mini-LED-моделей, а характеристики на папері не завжди відображають реальну якість зображення. Оглядачі TechRadar протестували актуальні телевізори в реальних умовах і склали список найкращих моделей для різних завдань і бюджетів.

Під час тестування оцінювалися не лише яскравість і точність передачі кольорів, а й якість звуку, швидкість відгуку, ігрові можливості та зручність ОС. У підсумку перше місце посів LG C6 – телевізор із W-OLED-матрицею, який назвали найбільш універсальним варіантом. Він однаково добре підходить для щоденного перегляду, ігор, спортивних трансляцій та фільмів.

Пристрій має чудову картинку, топовий чіпсет Alpha 11 AI Gen 3 та безліч ігрових функцій. Вбудована аудіосистема з конфігурацією 2.2 забезпечує гідне звучання, але експерти, як і у випадку з більшістю сучасних телевізорів, рекомендують використовувати саундбар.

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Особливо фахівці відзначили управління рухом. Під час перегляду спортивних матчів та динамічних ігор автори не помітили дратівливих артефактів або проблем із плавністю зображення.

При цьому не обійшлося й без недоліків. Головна проблема проявляється під час перегляду телевізора в добре освітленій кімнаті: глянцевий екран здатний сильно відбивати навколишні предмети та світло, практично перетворюючись на дзеркало. Тому для денного перегляду це варто враховувати під час вибору моделі.

Найкращий OLED-телевізор для світлої кімнати – Samsung S99H. Це 4K QD-OLED з діагоналями від 55 до 83 дюймів, чудовою передачею кольорів та ефективним антибліковим покриттям. Однак є й мінуси – висока ціна, суперечливий сріблястий дизайн та відсутність Dolby Vision.

– Samsung S99H. Це 4K QD-OLED з діагоналями від 55 до 83 дюймів, чудовою передачею кольорів та ефективним антибліковим покриттям. Однак є й мінуси – висока ціна, суперечливий сріблястий дизайн та відсутність Dolby Vision. Найкращий недорогий телевізор – Roku Plus. Це QLED-модель із підтримкою Dolby Vision та HDR10+, яка пропонує насичене зображення та багатий набір функцій Smart TV. Однак він поступається дорожчим телевізорам за яскравістю та ігровими можливостями.

– Roku Plus. Це QLED-модель із підтримкою Dolby Vision та HDR10+, яка пропонує насичене зображення та багатий набір функцій Smart TV. Однак він поступається дорожчим телевізорам за яскравістю та ігровими можливостями. Найкращий варіант до $ 1000 – Hisense U8QG. Оглядачі були особливо здивовані високою яскравістю та ефективним антибліковим покриттям. Він також ідеально підходить для ігор завдяки трьом HDMI 2.1 з підтримкою 4K/165 Гц. Хоча через посередні кути огляду пристрій незручно дивитися великою компанією.

$ – Hisense U8QG. Оглядачі були особливо здивовані високою яскравістю та ефективним антибліковим покриттям. Він також ідеально підходить для ігор завдяки трьом HDMI 2.1 з підтримкою 4K/165 Гц. Хоча через посередні кути огляду пристрій незручно дивитися великою компанією. Найкращий варіант до $1500 – LG C5. Це універсальна OLED-панель, що забезпечує глибокий чорний колір, насичені відтінки та високу деталізацію. При цьому власникам LG C4 переходити на C5, на думку експертів, немає особливого сенсу: різниця між поколіннями відносно невелика.

– LG C5. Це універсальна OLED-панель, що забезпечує глибокий чорний колір, насичені відтінки та високу деталізацію. При цьому власникам LG C4 переходити на C5, на думку експертів, немає особливого сенсу: різниця між поколіннями відносно невелика. Найкращий телевізор для спорту – Samsung QN90F. Панель Neo QLED mini-LED із технологією Glare Free має антиблікову поверхню та добре підходить для перегляду спортивних трансляцій цілодобово. Головним мінусом залишається висока ціна, а також відсутність Dolby Vision.

– Samsung QN90F. Панель Neo QLED mini-LED із технологією Glare Free має антиблікову поверхню та добре підходить для перегляду спортивних трансляцій цілодобово. Головним мінусом залишається висока ціна, а також відсутність Dolby Vision. Для любителів великих екранів – TCL QM8L. Експертів вразили висока яскравість, понад 2000 зон локального затемнення та відсутність помітного засвічення навколо яскравих об’єктів. Відлякати потенційних покупців можуть обмежені можливості Smart TV.

Розслідування фахівців з кібербезпеки виявило, що телевізори LG підслуховують власників навіть після вимкнення екрана. Більше того, в окремих випадках телевізор здатний зберігати дані без підключення до інтернету, а потім передавати їх після повторного виходу в мережу.

УНІАН розповідав, як перетворити старий монітор на телевізор. Якщо у пристрою є хоча б один HDMI-порт, зробити це значно простіше, ніж здається.

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