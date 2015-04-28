В США спалахнули масові заворушення, протестувальники громлять поліцію Балтимора
У США у Балтіморі спалахнули масові заворушення після похорону афроамериканця Фреді Грея, який помер після затримання поліцією.
Протестувальники закидали поліцейських камінням і пляшками і підпалювали їхні машини. В ході сутичок семеро поліцейських отримали поранення, повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.
Житель Балтімора Фреді Грей отримав перелом шийного хребця під час затримання поліцією.
Пізніше він помер в лікарні, а його смерть викликала протести в місті.
Адвокат сім'ї Грей заявив, що хребет померлого афроамериканця був практично розірваний.
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Влада міста пообіцяла провести розслідування події. Через безперервні заворушення губернатор штату Меріленд оголосив у місті надзвичайний стан і підняв по тривозі Національну гвардію.
Нагадаємо, це не перші подібні заворушення у США. У листопаді минулого року хвиля протестів через вбивство афроамериканця у Фергюсоні прокотилася від Нью-Йорку до Чикаго.