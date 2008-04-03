Чоловік врятував свою дружину з пащі крокодила

Чоловік врятував свою дружину від нападу крокодила, стрибнувши йому на спину, повідомила австралійська поліція.

2,5-метрова рептилія напала на жінку під час купання неподалік австралійського міста Дарвін, відзначає АР. В результаті її доставили в лікарню з травмами ніг та рук. Її чоловік, що стрибнув крокодилові на спину і тим самим відволік його від дружини, не постраждав.

Газета.ру