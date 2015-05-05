У російського Superjet під час зльоту відпала частина двигуна, але він все одно полетів

15:29, 05 травня 2015
Курйози
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В аеропорту Шереметьєво підтвердили повідомлення про те, що Sukhoi Superjet 100 компанії «Аерофлот» при зльоті втратив частину двигуна, що не завадило йому благополучно дістатися до київського Борисполя.

Sukhoi Superjet втратив частину сопла

Як повідомляє РБК з посиланням на російські ЗМІ, авіалайнер втратив частину двигуна на вильоті з Шереметьєво, однак втрата елемента була виявлена тільки під час огляду в київському аеропорті Бориспіль - було втрачено центральне тіло соплового апарата літака, яке використовується для шумозаглушення і для розподілу газів у двигуні літака.

Читайте такожЗа падінням російського "Прогресу" тепер можна стежити онлайнАгентство ТАСС повідомило, що в аеропорту Шереметьєво підтвердили факт інциденту.

Переважну частину парку російського «Аерофлоту» складають літаки сімейства А320, А330 і Sukhoi SuperJet-100. Авіакомпанія стала стартовим замовником SSJ-100, уклавши контракт загалом на поставку 30 літаків цієї моделі.

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