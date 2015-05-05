У російського Superjet під час зльоту відпала частина двигуна, але він все одно полетів

Як повідомляє РБК з посиланням на російські ЗМІ, авіалайнер втратив частину двигуна на вильоті з Шереметьєво, однак втрата елемента була виявлена тільки під час огляду в київському аеропорті Бориспіль - було втрачено центральне тіло соплового апарата літака, яке використовується для шумозаглушення і для розподілу газів у двигуні літака.

Читайте такожЗа падінням російського "Прогресу" тепер можна стежити онлайнАгентство ТАСС повідомило, що в аеропорту Шереметьєво підтвердили факт інциденту.

Переважну частину парку російського «Аерофлоту» складають літаки сімейства А320, А330 і Sukhoi SuperJet-100. Авіакомпанія стала стартовим замовником SSJ-100, уклавши контракт загалом на поставку 30 літаків цієї моделі.