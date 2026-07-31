Зеленський провів телефонну розмову з Венсом: подробиці від президента

Зеленський у розмові наголосив, що російські повітряні удари по нашій країні не припиняються.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із віце-президентом США Джей Ді Венсом. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Отримав хороший телефонний дзвінок від віце-президента Сполучених Штатів Джей Ді Венса. Обговорили результати нашої нещодавньої зустрічі з президентом Трампом у Вашингтоні – позитивної та продуктивної", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО – а саме перехоплювачі для "Петріотів" проти балістики – залишається основним пріоритетом.

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"Також говорили з віце-президентом про наслідки російської війни для світових ринків. Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили", - зауважив президент.

Переговори Зеленського з Трампом – що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні 300 ракет-перехоплювачів до систем Patriot, про які просив Зеленський під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 28 липня.

Війна в Ірані з того часу вичерпала приблизно дві третини американських арсеналів цих ракет-перехоплювачів, свідчить аналіз Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS). За даними аналітиків, загалом США зараз мають лише 759 найсучасніших ракет до Patriot.

Також Зеленський розповів Трампу про план, який дозволив би Україні пережити ще одну зиму у війні з Росією. Аби цей план спрацював, Трампу довелося би звернутися за великою послугою до його союзника Ілона Маска.

План передбачає зміщення акцентів для США, аби уникнути відправлення до України ракет-перехоплювачів до Patriot, які суттєво скоротилися у зв’язку з війною в Ірані. Натомість пропонується, аби Україна розширила застосування іншої американської технології - мережі супутникового зв’язку Starlink, яку контролює Маск.

Зокрема, Зеленський попросив Трампа отримати дозвіл від Маска на застосування "Старлінку" з метою спрямування ударів дронами вглиб Росії.

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