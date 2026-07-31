Росія почала імпортувати бензин з Африки на тлі дефіциту пального, - Reuters

Це вже не перша спроба Москви компенсувати дефіцит пального на внутрішньому ринку постачаннями ззовні.

Росія імпортувала морем партію бензину марки АІ-92 обсягом близько 30 тисяч тонн з Марокко, пише Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, це вже не перша спроба Москви компенсувати дефіцит пального на внутрішньому ринку постачаннями ззовні. Раніше Росія вже налагодила залізничний імпорт бензину з Білорусі та Казахстану, а також запровадила заборону на експорт пального.

Танкер під прапором Панами завантажив партію бензину в марокканському порту Танжер у середині липня, а зараз розвантажує її в російському арктичному порту Мурманськ. Постачальником пального виступила компанія "Лукойл".

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Дефіцит палива в Росії – останні новини

1 липня повідомлялося, що Росія розпочала імпорт бензину морем з Індії. Таким чином, Москва намагається пом'якшити дефіцит пального, спричинений українськими ударами по її енергетичній інфраструктурі.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповідав, що Росія все більше залежить від імпорту нафтопродуктів, а у віддалених регіонах вже спостерігаються серйозні проблеми із забезпеченням пальним. При цьому Москва отримує ресурси в першу чергу.

23 липня повідомлялося, що українські дрони зруйнували частину найбільших нафтопереробних заводів Росії. Це скоротило внутрішню переробку РФ приблизно на 40%. Крім того, Кремль перенаправляв поставки пального з Сибіру та збільшує імпорт з Білорусі, щоб запобігти дефіциту в Московському регіоні.

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