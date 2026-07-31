Американський літак встановив новий рекорд швидкості

Gulfstream G700 здобув перемогу у свого конкурента – Global 8000 від Bombardier.

Американська корпорація Gulfstream Aerospace оголосила, що її літак бізнес-класу G700 встановив новий рекорд швидкості на маршруті між Лос-Анджелесом (США) та Фарнборо (Англія), подолавши відстань у 8778 км за 8 годин 27 хвилин. Про це повідомив офіційний сайт Gulfstream.

Таким чином, Gulfstream G700 покращив результат Global 8000 від канадської компанії Bombardier на 19 хвилин. Цікаво, що попередній рекорд був встановлений буквально за кілька тижнів до цього, коли Global 8000 подолав цей маршрут за 8 годин 46 хвилин.

Bombardier зазначала, що екіпаж виконав політ за несприятливих умов попутного вітру. Що стосується компанії Gulfstream, то вона не розкрила подробиць щодо погодних умов.

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Global 8000 офіційно має вищу максимальну швидкість, ніж G700: М=0,95 (приблизно 1010 км/год) проти М=0,935 (близько 990 км/год). Однак на практиці саме літак Gulfstream виявився швидшим на зазначеному маршруті.

Окрім швидкості обидві машини можуть похвалитися дальністю. У G700 вона складає 7750 морських миль (близько 14 350 км), тоді як дальність Global 8000 становить приблизно 14 800 км.

Експерти зазначають, що боротьба найбільших виробників бізнес-джетів за швидкісні рекорди стає дедалі напруженішою. І, схоже, це далеко не остання зміна лідера.

Цивільна авіація – останні новини

Сьогодні на Заході триває активна робота над створенням нового покоління надзвукових пасажирських літаків, які будуть ще швидшими, ніж машини від Bombardier та Gulfstream. Одним із ключових проєктів є експериментальний літак X-59 QueSST, який розробляють NASA спільно з підрозділом Lockheed Martin Skunk Works. Нещодавно він уперше подолав звуковий бар’єр, продемонструвавши перспективність технологій для майбутньої комерційної авіації.

А минулого року фінальний випробувальний політ виконав експериментальний літак XB-1. Завершення запланованої програми тестувань дозволяє американській компанії Boom Technology перейти до наступного етапу розробки – створення повноцінного прототипу надзвукового пасажирського авіалайнера.

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