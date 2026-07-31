Вже восени продукти в магазинах будуть маркувати інакше: на що слід звертати увагу

Покупцям буде простіше захистити себе від неякісного товару.

Україна повертається до стандартних правил маркування харчових продуктів та кормів з 1 жовтня 2026 року. Тимчасове послаблення, яке діяло з початку повномасштабного вторгнення, більше не діятиме, повідомляють в Міністерстві економіки.

Тепер маркування товару від виробника або імпортера обов’язково має містити інформацію державною мовою. Вказані на упаковці дані повинні точно відповідати фактичному складу продукції. Це стосується в першу чергу рецептури, харчової цінності та алергенів. Тож купуючи товар в магазині без точної інформації щодо його складу, властивостей та безпечності українською мовою, споживач може додатково наражати себе на небезпеку.

Загалом до виробників та імпортерів знову застосовуватимуться наступні вимоги:

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забезпечення повної відповідності інформації на етикетці фактичному складу продукції. Зокрема, не допускається невідображення змін у рецептурі, харчовій цінності чи інформації про алергени;

не допускається продаж імпортованих харчових продуктів і кормів, маркування яких не відповідає вимогам законодавства, зокрема викладене виключно іноземною мовою;

скасування можливості для релокованих підприємств використовувати залишки пакувальних матеріалів інших виробників.

Важливо зазначити, що якщо термін придатності продукції, промаркованої за старими правилами, станом на 1 жовтня ще не вийшов, вона може бути виставлена на продаж. Послаблення навесні 2022 року було зроблене для покращення постачання харчових продуктів і кормів в Україну.

Якість продуктів в Україні – останні новини

Чотири з п’яти молочних продуктів, маркованих як "польські", виявилися фальсифікатом або підробкою, свідчить перевірка товарів директором Союзу споживачів України Максимом Несміяновим. Деякі з цих товарів не містили інформації про імпортера в Україні чи перекладу українською мовою.

Перед цим він перевірив якість сосисок, які продають в українських магазинах. Вона не відповідала зазначеним на упаковці виробником, заявив експерт.

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