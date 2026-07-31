В Сеуту прорвалися 50 тисяч нелегалів, місто занурилося в 'абсолютний хаос', - ЗМІ (відео)

Влада Іспанії розгорнула військових для підтримання безпеки у Сеуті.

Масова навала тисяч нелегалів до іспанського анклаву Сеута, розташованого на північному узбережжі Африки і оточеного на суходолі територією Марокко, суттєво змінила ситуацію у місті, де тепер панує "абсолютний хаос". Як повідомляє іспанське видання El Pais, потік людей з Марокко за лічені години перетворив Сеуту на місце безладу.

У четвер, 30 липня, за короткий проміжок часу в кілька годин, іспанське місто-анклав Сеута з населенням близько 84 тисяч жителів, зазнало змін. Зокрема, тихі вулиці заполонили босоногі молоді люди, громадські парки перетворилися на величезні спальні квартали просто неба, а пляжі, які зазвичай рясніли парасольками та людьми в купальниках, тепер переповнені мігрантами, які охолоджуються у воді.

За один день тисячі мігрантів перетнули кордон з Марокко. Вони перепливали по воді або обходили дамбу, яка слугує іспано-мароканським кордоном. Раптовий наплив мігрантів перевернув ситуацію в місті з "ніг на голову" та створив термінову проблему в управлінні містом. Водії таксі назвали це вторгненням, незалежні неурядові організації вважають цю ситуацію гуманітарною кризою, а місцеві політики, яким треба впоратися з цим напливом, назвали це надзвичайною ситуацією національного масштабу.

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Як зазначає британське видання The Independent, прорив мігрантів до Сеути відбувся після рішення Верховного суду, ухваленого раніше у липні. Відповідно до нього іспанським правоохоронцям забороняється автоматично повертати в Африку нелегалів, перехоплених на морі, і треба розглядати кожен випадок окремо.

Рішення Мадриду отримало масштабну критику з боку правих партій, які звинувачують уряд занадто дружній до нелегалів політиці.

Як повідомляє Politico, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчез у п’ятницю має відвідати Сеуту для зустрічі з місцевою владою, щоби "відновити нормальне життя якомога скоріше".

Повідомляється, що щонайменше 19 людей загинуло під час спроби потрапити до Іспанії з Марокко.

Збройні сили Іспанії, розгорнуті у місті, допомагають поліцейським силам Цивільної гвардії в Сеуті підтримувати безпеку у місті.

Як повідомляє Reuters, за оцінками міністерства внутрішніх справ Іспанії, близько 49 тисяч людей за останні 24 години потрапили до іспанського анклаву з Марокко. Щонайменше 19 тіл було знайдено у морі.

Масовий наплив мігрантів до Сеути спричинив розбіжності в Європі. Італія, боячись напливу мігрантів через Іспанію, погрожує призупинити режим відкритих внутрішніх кордонів, який є одним з базових принципів Європейського Союзу.

При цьому, влада Марокко біля воріт до Сеути розмістила водометні машини і відганяє людей назад.

Криза в Сеуті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Іспанії відправила в Сеуту аж 60 військових (не 60 тисяч і навіть не 600, а просто 60 осіб) після того, як кордон з Марокко перетнули від 2 до 3 тисяч мігрантів. Різкий наплив почався після рішення Верховного суду Іспанії.

Тепер мігрантів, які допливають до іспанської території, не можна автоматично повертати до Марокко - кожну справу мають розглядати окремо.

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