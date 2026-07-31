У ключовому регіоні Азії от-от спалахне ще одна масштабна війна, - The Guardian

Один з найбільших експортерів нафти у світі готується до великої наземної операції проти сусіда.

Саудівська Аравія готується до великої військової операції проти єменських хуситів, яка може включати не лише дії на морі та повітряні удари, але й повноцінний наземний наступ у центральній частині Ємену. Як пише The Guardian, уряд в Ер-Ріяді розглядає поновлення війни як спосіб зняти тиск на свої нафтові поставки через південну частину Червоного моря.

За інформацією єменських джерел, саудівські війська почали відводити підрозділи зі східної частини Ємену, яку контролює дружній до саудитів міжнародно визнаний уряд Ємену. Як пише The Guardian, ці підрозділи можуть бути використані у військовій операції проти повстанців-хуситів, які контролюють західну частину Ємену.

Також повідомляється, що паралельно Саудівська Аравія працює над створенням міжнародної морської коаліції, покликаної захистити судноплавство від атак хуситів у Червоному морі та протоці Баб-ель-Мандеб.

Відео дня

Як зазначає видання, Міністерство оборони Саудівської Аравії повідомило, що 14 держав, серед яких Туреччина, Пакистан, Єгипет, Судан і Джибуті, підтримали ідею багатонаціональної морської оборонної коаліції. Крім того, Ер-Ріяд звернувся до США та низки європейських країн, зокрема Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії, із закликом долучитися до цієї ініціативи.

Новий виток напруженості розпочався після того, як 20 липня хусити, які контролюють столицю Ємену Сану та значну частину узбережжя Червоного моря, оголосили про блокаду саудівських суден. Водночас вони заперечили наміри запроваджувати плату за прохід для всіх кораблів. Представники руху заявляють, що готові скасувати блокаду лише після припинення саудівської блокади підконтрольної хуситам території.

Видання нагадує, що Саудівська Аравія втрутилася у громадянську війну в Ємені ще у 2015 році, підтримавши міжнародно визнаний уряд у боротьбі проти хуситів. Відтоді сторони неодноразово вступали у бойові зіткнення, але стратегічно ситуація майже не змінювалася. І тільки за останній місяць відносно нестабільний баланс сил почав руйнуватися.

Ситуація стала гострішою після того, як 25 липня хусити заявили про удар по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. За їхнім твердженням, вони атакували "важливі об'єкти транспортування нафти", які забезпечують транспортування сировини від родовищ на сході Саудівської Аравії до експортного термінала на Червоному морі.

Як пояснює The Guardian, значення маршруту через Червоне море різко зросло після початку війни між Іраном та Ізраїлем. Якщо цей шлях буде заблокований так само, як і Ормузька протока, можливості Саудівської Аравії експортувати нафту суттєво скоротяться.

За даними джерел видання, нинішнє перегрупування військ може бути пов'язане з підготовкою атаки на провінцію Аль-Байда в центрально-південній частині Ємену, яку хусити захопили у 2020–2021 роках. Водночас Ер-Ріяд прагне продемонструвати готовність захищати власну територію та нафтову інфраструктуру, але не зацікавлений у прямій ескалації конфлікту з Іраном, вважаючи, що суперечності між Тегераном і Вашингтоном усе ще можна врегулювати дипломатичним шляхом. Окремо тривають переговори між Оманом та Іраном щодо можливого відновлення нормального судноплавства через Ормузьку протоку.

Ситуація на Близькому Сході

Як писав УНІАН, днями шість саудівських нафтових танкерів змінили маршрут і замість проходу через небезпечну протоку Баб-ель-Мандеб міє Єменом і Джибуті вирушили навколо Африки. Два порожні судна прямують до Гібралтару, а інші чотири – до портів Південної Африки, що подовжує рейс щонайменше на два тижні.

Причиною стали загрози атак з боку підтримуваних Іраном хуситів, які змушують судновласників уникати вузької протоки. Попри це, частина танкерів інших країн, зокрема Китаю та Пакистану, продовжує проходити Баб-ель-Мандеб транзитом, а рух суден у регіоні залишається активним.

Вас також можуть зацікавити новини: