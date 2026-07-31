Підводний супервулкан у Японії почав 'перезаряджатися': що виявили вчені

На дні океану виявили кальдеру, яка поступово заповнюється новою магмою.

Вчені з'ясували, що гігантський підводний вулкан Кікай біля південного узбережжя Японії знову наповнюється свіжою магмою. Дослідники вважають, що саме ця система близько 7300 років тому спричинила найбільше вулканічне виверження епохи голоцену.

Дослідження провели фахівці Університету Кобе спільно з Японським агентством морських наук і технологій (JAMSTEC). Результати опубліковано в журналі Communications Earth & Environment.

Кальдера Кікай розташована в океані на південь від японського острова Кюсю. Вона утворилася після гігантського виверження, яке спустошило величезний магматичний резервуар і призвело до обвалення земної поверхні. Подібні вулканічні системи вважаються одними з найнебезпечніших на планеті. До них також належать супервулкани Єллоустоун у США та Тоба в Індонезії.

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Для вивчення надр вчені використовували мережу донних сейсмометрів та штучні сейсмічні імпульси. Аналіз проходження хвиль дозволив створити детальну карту підземних структур і виявити велику ділянку, насичену магмою.

За словами керівника дослідження Нобукадзу Сеами, розміри та розташування резервуара вказують на те, що це та сама магматична система, яка живила катастрофічне виверження 7300 років тому. Однак мова не йде про магму, що збереглася з давніх часів. Дані свідчать, що в резервуар поступово надходить новий розплавлений матеріал.

На це вказує й утворення лавового купола в центрі кальдери, яке триває вже близько 3900 років. Хімічний склад його порід відрізняється від магми, викинутої під час стародавнього виверження, що підтверджує надходження нової магми з глибин Землі.

При цьому вчені наголошують, що виявлення нової магми не означає швидкого виверження. Дослідження лише підтверджує, що стародавня вулканічна система залишається активною і продовжує розвиватися.

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав, які є найнебезпечніші вулкани у світі.

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