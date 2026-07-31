Конкурент Wildberries терміново евакуював свій склад у Татарстані через українські дрони

Нещодавно командувач Силами безпілотних систем України натякнув, що українські дрони незабаром можуть дістатися й до складів Ozon.

Російський маркетплейс Ozon евакуював свій склад у місті Зеленодольську в Татарстані через загрозу ударів українськими безпілотниками. Про це пише Reuters.

За словами представників компанії, логістичний центр не постраждав і згодом відновив роботу. Евакуація складу зайняла всього кілька хвилин.

В агентстві зазначили, що нещодавно в мережі опублікували відео, на якому видно стовп білого диму біля одного зі складів Ozon. На іншому відео видно, як працівники складу поспішають вибігти з будівлі й спостерігають, як дрон із гучним вибухом падає на землю.

Відео дня

Журналісти нагадали, що Україна все частіше завдає ударів дронами по складах конкурента Ozon – компанії Wildberries. Українська сторона неодноразово зазначала, що Wildberries постачає тактичне спорядження, товари подвійного призначення та компоненти для безпілотників, тим самим допомагаючи російській армії.

30 липня представники Ozon попередили про потенційні ризики для інфраструктури компанії. Деякі аналітики в розмові з журналістами висловили думку, що це лише питання часу, коли Україна почне завдавати ударів і по складах цієї компанії.

Крім того, нещодавно командувач Силами безпілотних систем України Роберт (Мадяр) Бровді опублікував загадкове повідомлення, в якому натякнув на те, що українські дрони незабаром можуть дістатися й до складів Ozon.

"Концентрація озону перевищує критичну норму", – написав він.

Wildberries стала новою військовою ціллю для України

Раніше в Business Insider писали, що щонайменше 10 об’єктів, що належать найбільшій російській інтернет-торговій компанії Wildberries, постраждали від українських ударів за останні два тижні.

Зокрема, група Wildberries, RWB, повідомила про валовий обсяг продажів товарів близько 73 мільярдів доларів минулого року. За оцінками, лише внаслідок липневих атак компанія втратила понад 9% своїх складських площ.

Товари, знищені під час ударів, належать переважно приватним підприємцям. Продавці Wildberries також реалізують тактичне спорядження, товари подвійного призначення та компоненти для безпілотників, що, на думку України, стало причиною нападу на цю компанію.

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