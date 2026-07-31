Вартість дизелю в Україні встановила новий історичний рекорд: які ціни на АЗС зараз

За добу дизельне пальне додало 1,33 грн за літр.

Середні ціни на дизельне пальне в Україні зросли на 1,33 грн (+1,5%) - до 91,99 гривні за літр, що стало найвищою ціною за всю історію спостережень, свідчить статистика порталу Мінфін.

Попередній рекорд було встановлено 15 квітня цього року, коли літр дизеля на заправках коштував 91,4 грн.

Водночас ціни на бензин вийшли на плато. Бензин А-92 додав 5 копійок – до 77,75 грн за літр, А-95 преміум здорожчав на 2 копійки - до 84,27 грн за літр. Вартість звичайного бензину А-95 не змінилася з 30 липня і становить 81,19 грн за літр.

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Авто­мобільний газ за добу здорожчав на 20 копійок (+0,5%) – зараз літр цього пального на АЗС коштує в середньому 43,52 грн.

Загалом з 27 липня ходові види бензину здорожчали в межах 9-28 копійок. Натомість вартість дизельного пального за робочий тиждень додала 3,11 грн за літр.

Ціни на пальне в Україні – останні новини

Паливний експерт Дмитро Льоушкін зазначив, що в Україні фіксують дефіцит дизельного пального і бензину. Через перебої з постачанням брак палива може тривати ще принаймні місяць.

При цьому цінники на стелах різних АЗС можуть зростати нерівномірно і подекуди занадто різко. Так, в деяких мережах 28 липня дизельне пальне здорожчало одразу на 8 гривень.

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