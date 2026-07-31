Лінійка iPhone 18 Pro подорожчає – розкрито ціни на майбутні смартфони Apple

Наприкінці червня компанія Apple вже підвищила ціни на MacBook, iPad та іншу продукцію.

Компанія Apple напередодні вересневої презентації прийняла рішення підвищити ціни на флагманські смартфони iPhone 18 Pro та 18 Pro Max. Про це повідомляє портал 9to5Mac, ознайомившись із новим звітом відомого аналітика Джеффа Пу

Згідно з його інформацією, iPhone 18 Pro продаватиметься на 250–300 доларів дорожче, ніж торішня модель. Таким чином, найдешевша версія з 256 ГБ пам’яті коштуватиме $1349–1399. iPhone 18 Pro Max теж подорожчає і коштуватиме $1449–1499.

Джерело пов’язує можливий стрибок цін з високими витратами на пам’ять та новий 2-нм чіп A20 Pro. Згадується, що вартість модулів пам’яті за рік зросла в чотири рази. Раніше аналітики, опитані The Wall Street Journal, також називали ймовірною стартову ціну iPhone 18 Pro у розмірі $1399.

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Теоретично Apple могла б зберегти колишні ціни за рахунок зниження власного прибутку, однак аналітик вважає такий сценарій малоймовірним. Наприкінці червня компанія різко підвищила ціни на MacBook, iPad і іншу продукцію, що свідчить про готовність перекласти збільшені витрати на покупців.

Анонс нових iPhone за традицією варто очікувати в середині вересня. Раніше в мережі зібрали головні функції iPhone 18 Pro, заради яких багато хто захоче оновити свій телефон.

Головний Apple-інсайдер Марк Гурман підтвердив чутки, що iPhone 18 цього року не вийде. На презентації у вересні Apple покаже iPhone 18 Pro, 18 Pro Max і складаний iPhone. Базовий iPhone 18 очікується лише навесні 2027 року – разом із 18e та Air 2.

Нагадаємо, 1 вересня Тім Кук залишить посаду глави Apple після 15 років керівництва компанією – його місце займе Джон Тернус. Раніше він був віцепрезидентом з розробки апаратного забезпечення. Новий голова, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова "змінити світ".

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