Тревел-агент розповів про 'найбільший туристичний обман' у Туреччині

Місцеві бізнесмени спритно заробляють на оплаті товарів у валюті.

У будь-якому популярному туристичному регіоні неминуче орудують шахраї всіх мастей, які намагаються "підловити" розслаблених мандрівників. Деякі схеми шахрайства є загальними для всіх країн, а деякі – характерні для конкретних напрямків.

Ось і в Туреччині є одна популярна схема шахрайства щодо туристів, яка особливо виділяється на тлі всіх інших.

Як розповів у своєму TikTok британський туристичний агент Джейк Каллум-Холлінз, мова йде про оплату товарів і послуг у Туреччині в іноземній валюті.

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"Коли ви робите покупки в Туреччині, оплата в євро або британських фунтах технічно означає, що вас обманюють", – заявив він.

За його словами, цінники в іноземній валюті в турецьких магазинах є ознакою того, що тут щось нечисто.

"Турецький уряд вимагає, щоб усі магазини вказували ціни в турецьких лірах. Однак магазини в Туреччині люблять, коли ви платите британськими фунтами або євро, бо це означає, що, коли вони несуть їх до банку для конвертації, можуть заробити більше грошей", – пояснив Каллум-Холлінз.

Втім, саме туристів ця схема зачіпає тоді, коли справа доходить до решти.

"Це відбувається тому, що майже завжди вони дають вам решту в турецьких лірах. І саме тут вони привласнюють собі більшу частину прибутку", – зазначає експерт.

Ще гіршою стає ситуація, коли іноземний турист розраховується за товар банківською карткою. Справа в тому, що згідно із законом продавці можуть вводити в термінал для оплати карткою суму лише в лірах, попереджає Джейк.

"Тому вони виставлятимуть іншу суму в турецьких лірах, бо розраховують на те, що ви не знаєте курсу обміну", – пояснив він.

Щоб уберегтися від зайвих переплат, Джейк радить розраховуватися за товари лише готівкою або домовлятися про ціну в турецьких лірах, щоб розплатитися карткою.

Відпочинок у Туреччині – поради туристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше мандрівникам дали кілька життєво важливих порад перед поїздкою до Туреччини цього літа.

Також туристам розповіли, яку їжу варто обов'язково скуштувати під час своєї турецької відпустки.

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