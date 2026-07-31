Туризм в Україні оживає: з яких країн найчастіше приїздять мандрівники

За підсумками першого кварталу 2026 року найбільшу кількість ночівель зафіксували у Поляницькій громаді.

Попри повномасштабну війну, туристична галузь України демонструє ознаки відновлення. За перше півріччя 2026 року надходження від туристичного збору зросли більш ніж на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомила пресслужба Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) в коментарі УНІАН.

"За перші шість місяців 2026 року надходження склали 174,9 млн грн, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період 2025 року (142,64 млн грн). На зростання вплинуло відновлення попиту, перегляд ставок збору громадами та зміна мінімальної заробітної плати", - повідомили в ДАРТ.

До повномасштабного вторгнення, у 2021 році, до місцевих бюджетів надійшло 235,4 млн гривень туристичного збору. У 2022 році надходження скоротилися до 178,9 млн гривень, однак надалі почали відновлюватися.

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У 2023 році громади отримали вже 222,6 млн гривень, у 2024 році – 273 млн гривень, а за підсумками 2025 року надходження зросли до рекордних 359 млн гривень. Лише за перші шість місяців 2026 року туристичний збір приніс місцевим бюджетам 174,9 млн гривень.

Податкові надходження забезпечують юридичні особи та підприємці, основним видом діяльності яких є тимчасове розміщування. Станом на 1 липня 2026 року податки у цій сфері сплачували 1782 юридичні особи та 7393 фізичні особи-підприємці.

Скільки іноземців приїжджає до України

У довоєнному 2021 році в Україну в’їхали майже 4,3 млн іноземців. Після початку повномасштабного вторгнення показник скоротився майже вдвічі – до 2,3 млн осіб у 2022 році.

Протягом наступних років потік почав поступово відновлюватися. У 2023 році кордон перетнули 2,45 млн іноземців, у 2024 році – 2,55 млн, а у 2025 році – майже 2,57 млн осіб.

"У 2023–2025 роках відбулася стабілізація та помірне відновлення. Так, у лідерах серед країн, чиї громадяни в'їжджали до України у 2025 році (наземним транспортом) є Молдова (1,08 млн), Румунія (380 тис.), Польща (243 тис.), Угорщина (106 тис.) та Ізраїль (105 тис.). Також зростає потік із країн-партнерів (США, Німеччина, Велика Британія)", - зазначили в пресслужбі ДАРТ.

Слід зазначити, що з 2022 року через спрощення процедури перетину кордону іноземці практично перестали зазначати "туризм" як офіційну мету візиту. Тому ДАРТ оперує показником загальної кількості в’їздів іноземців, що включає ділові, гуманітарні, дипломатичні, волонтерські та журналістські поїздки.

Де туристи зупиняються найчастіше

За підсумками першого кварталу 2026 року найбільше ночівель зафіксували у Поляницькій громаді Івано-Франківської області, де розташований курорт Буковель. Загалом там туристи провели 391,2 тис. ночей. Майже всі гості були українцями, а на іноземців припало близько 7,2 тис. ночівель.

Друге місце посів Київ із 356,1 тис. ночівель. Водночас столиця стала беззаперечним лідером за кількістю ночівель іноземців – понад 92,1 тис. Українські туристи провели у київських закладах розміщення 264 тис. ночей.

У Львівській громаді зафіксували 225,1 тис. ночівель, з яких 22,4 тис. припали на іноземців. Далі розташувалися Трускавець із 125,2 тис. ночівель та Східниця – з 87,8 тис. У цих курортних громадах переважну більшість гостей становили українці.

У Дніпропетровській області туристи провели майже 58,9 тис. ночей, зокрема іноземці – 6,4 тис. В Одеській області зафіксували 52,5 тис. ночівель, з яких 8,7 тис. припали на іноземних відвідувачів.

До десятки лідерів також увійшли Полянська громада на Закарпатті з 35,3 тис. ночівель, Яремчанська громада з 34,8 тис. та Івано-Франківська громада – з майже 29,7 тис. ночівель.

Туризм в Україні - останні новини

29 липня стало відомо, що понад половина українців зазвичай подорожують потягом, ще 53% використовують власне авто, а 46% обирають рейсові автобуси чи маршрутки.

Раніше Опендатабот повідомляв, що у минулому році місцеві бюджети в Україні отримали 359 мільйонів гривень туристичного збору. Це майже на третину більше, ніж у 2024 році, та у 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни у 2021 році.

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