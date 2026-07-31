У генпрокурора підтвердили, що ОП подав запит на відкриття справи проти Лукашенка

Білоруського диктатора підозрюють у співучасті в агресії проти України та у сприянні викраденню українських дітей.

Офіс президента справді подавав запит до Офісу генпрокурора України щодо можливості відкриття кримінального провадження щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Цю інформацію, раніше озвучену в ЗМІ, підтвердила в коментарі "Укрінформу" керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

"В Офісі генерального прокурора 30 липня 2026 року зареєстровано звернення, яке надійшло з Офісу Президента України для розгляду в межах компетенції. Наразі звернення перебуває на розгляді. За результатами його опрацювання заявників буде повідомлено у встановленому законом порядку", - зазначила речниця прокуратури.

За її словами, на поточний момент жодних кримінальних проваджень проти Лукашенка відомство не відкривало.

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Справа проти Лукашенка

Як писав УНІАН, раніше видання Reuters повідомляло, що Офіс президента України звернувся до генерального прокурора з проханням розглянути можливість відкриття кримінального провадження проти Олександра Лукашенка. За даними журналістів, ініціатива виникла після звернення білоруської опозиційної організації "Білоруський демократичний форум", яка звинувачує диктатора у співучасті у війні та примусовому переміщенні українських дітей.

Лист Офісу президента передали до прокуратури, хоча перспективи судового процесу наразі мінімальні. Водночас можливі обвинувачення можуть посилити тиск Заходу на Лукашенка й створити для нього додаткові юридичні та політичні ризики.

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