Які автомобілі купують мешканці найбагатшої країни світу: названо найпопулярніші моделі

Серію цих повнорозмірних пікапів випускають вже понад 75 років.

За підсумками першого півріччя 2026 року рейтинг найбільш продаваних автомобілів у США очолив Ford F-Series. Про це повідомляє портал Focus2Move.

Частка легендарного пікапа на ринку становила 4,6% (-13,3%). Друге місце посів Chevrolet Silverado із часткою 3,5% (-4,6%). Третє місце посів компактний кросовер Honda CR-V із часткою 2,9% (+6,4%).

Серію повнорозмірних пікапів Ford F-Series випускають понад 75 років. За весь час компанія Ford Motor Company випустила понад 43 мільйони таких авто.

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Ford F-Series цінують за потужність, надійність у роботі та сучасні технології, які додають комфорту. На думку фахівців, такі пікапи ідеально підходять для перевезення вантажів та буксирування, що особливо важливо для сільської місцевості.

Електричний Tesla Model Y опинився лише на сьомому місці – продажі автомобіля зросли на 6,3%. Найбільше падіння серед лідерів продемонстрував кросовер Toyota RAV4 (-35,7%). Це пов’язують із тимчасовим дефіцитом машин, який виник через внутрішні процеси у японській компанії.

ТОП-10 найпопулярніших моделей:

Ford F-Series (-13,3%); Chevrolet Silverado (-4,6%); Honda CR-V (+6,4%); Ram Pick-up (+19,1%); Toyota Camry (+14,5%); GMC Sierra (-0,9%); Tesla Model Y (+6,3%); Toyota RAV4 (-35,7%); Toyota Tacoma (+9,9%); Chevrolet Equinox (-10,8%).

Світовий авторинок – інші новини

Раніше УНІАН писав, що за підсумками перших п'яти місяців 2026 року лідером європейського ринку нових авто став Renault Clio. Попри падіння продажів на 3,6%, автомобіль охопив 1,8% ринку.

Друге місце в рейтингу посів компактний кросовер Volkswagen T-Roc, який зарекомендував себе як практичний сімейний автомобіль. Замкнула трійку лідерів Dacia Sandero.

Повідомлялося також, що за підсумками травня продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу зросли на 3,2% у річному вимірі, досягнувши 955 тисяч одиниць. Найбільшу частку європейського авторинку за підсумками місяця зайняли гібридні автомобілі.

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