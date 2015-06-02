У Марокко вимагають відставки міністра через концерт Дженніфер Лопес
23:42, 02 червня 2015Курйози
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Члени парламенту Марокко вимагають відставки міністра інформації країни через виступ американської співачки Дженніфер Лопес, який викликав хвилю обурення.
У Марокко вимагають відставки міністра через концерту Дженніфер Лопес / starsvip.ru
Прес-секретар уряду Мустафа Ель Халфи назвав виступ "неприйнятною образою народу і нації". Однак міністр інформації Мустафа Халфі відмовився покинути свій пост, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Шоу, на якому були присутні більше 100 тисяч осіб, транслювалося на національному телебаченні. Співачка виступала у своїй звичній манері, демонструючи відверте вбрання.
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Сама Дженніфер Лопес ніяк не прокоментувала цю ситуацію, а тільки подякувала публіці за увагу у своєму Instagram.
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