Панталони королеви Великобританії Вікторії продадуть з аукціону

Нижня білизна зшита на обхват талії 114 сантиметрів, передає Лента.ру з посиланням на The Daily Telegraph.

Також на аукціоні, який відбудеться 11 липня, продадуть нічні сорочки, панчохи і капелюхи, що належали Вікторії та її доньці - принцесі Алісі. Відзначається, що продавцем на торгах виступив музей Yesterday's World з англійського графства Суссекс.

Представник аукціонного дому Річард Едмондс заявив, що весь королівський одяг знаходиться в ідеальному стані, так як дуже дбайливо зберігався протягом усіх років. Він зазначив, що зазвичай інтерес до подібного роду лотів мають колекціонери з-за кордону.

У жовтні 2014 року інші панталони королеви Вікторії вже виставлялася на аукціон. Тоді нижню білизну, зшиту на обсяг талії 132 сантиметри, було продано за 6,2 тисячі фунтів (близько 10 тисяч доларів) при початковій ціні у дві тисячі фунтів (трохи більше трьох тисяч доларів).

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Найдорожчими проданими з торгів предметами нижньої білизни королеви в 2011 році стали панталони з білого шовку. Їх продали за 9375 фунтів. Тоді ж за пару її шовкових панчіх вдалося виручити п'ять тисяч фунтів.

Королева Вікторія зійшла на престол в 1838 році. Вона була останньою представницею ганноверської королівської династії. Її час правління увійшло в історію під назвою «вікторіанська епоха». Королева померла 22 січня 1901 року на 82-му році життя.