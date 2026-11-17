Зростанню долара також сприяв бум штучного інтелекту.

Американський долар у вівторок, 17 листопада, оновив максимум за 19 місяців щодо кошика основних валют на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США (ФРС) може вдатися до агресивнішого підвищення процентних ставок.

Як пише Reuters, чутливий до глобальних ризиків новозеландський долар опустився до найнижчого рівня з березня 2020 року, коли світ переживав найгострішу фазу пандемії. Австралійський долар також просів до мінімуму за 10 місяців.

Минулого тижня прискорення споживчої інфляції у США, яке перевищило очікування аналітиків, призвело до зростання індексу долара п'ять днів поспіль. Ця тенденція продовжилася і у вівторок, 17 листопада, піднявши індекс до 103,69 пункту – найвищого рівня з 2 квітня 2025 року, коли президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит.

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Однак під час азійської торгової сесії долар США дещо відіграв зростання, і індекс знизився на 0,1% – до 103,49 пункту. Цей показник відображає курс американської валюти щодо шести основних валют, зокрема євро, фунта стерлінгів та японської єни.

Зростанню долара США також сприяв бум штучного інтелекту, який стимулював приплив капіталу на американські ринки.

"Подальший приплив капіталу, пов'язаний зі штучним інтелектом, та очікування швидшого посилення монетарної політики ФРС мають підтримувати долар США", – зазначила економістка та валютна стратегиня Commonwealth Bank of Australia Керол Конг.

Водночас, за її словами, непередбачувана політика Вашингтону та різке падіння акцій компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, становлять основні ризики для позитивного прогнозу щодо американської валюти.

На валютному ринку долар США спочатку піднявся до нового максимуму за 18 місяців щодо швейцарського франка – 0,8413 франка, але згодом дещо відійшов від цього рівня. До японської єни американська валюта подешевшала на 0,1% – до 159,23 єни.

Євро опустився до нового мінімуму за 19 місяців – 1,0983 долара США. Фунт стерлінгів спочатку знизився до 1,3169 долара США, але згодом трохи відіграв втрати.

Новозеландський долар опускався до 0,54845 долара США, а австралійський – до 0,6725 долара США, що стало найнижчим рівнем для останнього з січня.

Курс валют - останні новини

12 листопада американський долар зріс до найвищого рівня за 19 місяців щодо основних світових валют на тлі очікувань трейдерів щодо подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин не рекомендує зараз купувати євро, оскільки курс може ще знизитися, що автоматично призведе до подорожчання долара. За його словами, купувати європейську валюту варто лише для поточних витрат.

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