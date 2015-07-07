Мікронезія попросилася у ФІФА після 114 пропущених м'ячів у трьох матчах

Про це повідомляє Lenta.ru.

"Я розраховую, що ФІФА приїде до нас наступного тижня з інспекцією і направить нас до азіатської зони. Якщо це станеться, ми зможемо отримувати технічну допомогу і все, що за цим послідує. Це буде відмінною підмогою для розвитку нашої збірної", — заявив головний тренер збірної Мікронезії Стен Фостер.

Мікронезійці брали участь у Тихоокеанських іграх, на яких зазнали трьох поразок із загальним рахунком 0:114. Команда поступилася збірним Таїті (0:30), Фіджі (0:38) і Вануату (0:46).

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Федеративні Штати Мікронезії — держава в Океанії, розташована на Каролінських островах, північніше берегів Нової Гвінеї. Населення країни складає 106 тисяч осіб.

Зараз у ФІФА входить 209 національних асоціацій.